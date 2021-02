Il concerto dei Queen a Zurigo è (di nuovo) rinviato

ZURIGO - La pandemia ci ha tolto molto, concerti compresi. E la situazione non accenna a migliorare, anzi. È di oggi pomeriggio la notizia che il concerto dei Queen e Adam Lambert previsto all'Hallenstadion di Zurigo è stato nuovamente rimandato: si terrà, si spera, il 28 giugno 2022.

Ad essere posticipata non è solo la data svizzera, ma tutto il tour europeo. «Con le continue restrizioni a livello europeo, causate dalla pandemia, quest'anno il tour non può proseguire come era stato ideato. L'idea di non potersi esibire ancora davanti ad un meraviglioso pubblico è straziante» hanno fatto sapere i diretti interessati.

Il concerto era inizialmente previsto il 28 giugno 2020, poi rimandato al 28 giugno 2021. E ora è slittato nuovamente al 2022.

Tutti i biglietti acquistati in precedenza sono validi per la nuova data.