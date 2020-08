OSI: annullato il concerto open air di questa sera e il lungolago non chiude

LUGANO - A causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, il concerto open air di questa sera dell'Orchestra della Svizzera italiana con Markus Poschner è stato annullato. Sempre a causa del maltempo, la Città di Lugano comunica che il lungolago non verrà chiuso per la serata di venerdì.

La replica di domani, sabato 29 agosto sempre alle ore 21, per il momento risulta mantenuta: si invita comunque ad andare sul sito www.luganolac.ch per informazioni aggiornate.

Nel contempo è prevista una data aggiuntiva del concerto, domenica 30 agosto alle ore 18, per la quale è necessario prenotare nuovamente il proprio posto. I biglietti prenotati per questa sera perdono infatti la loro validità e non saranno accettati. Le prenotazioni aprono sabato 29 agosto alle ore 18 sul sito www.luganolac.ch.

Questa sera si potrà comunque seguire il concerto in diretta radiofonica sulle onde di RSI Rete Due, sempre alle ore 21:00, con in programma la Nona Sinfonia di Dvořák, la celebre Sinfonia Dal Nuovo Mondo, il brano che il pubblico ha scelto in un sondaggio estivo per il nuovo avvio dell’OSI. La Sinfonia verrà preceduta dall’ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.