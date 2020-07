Sarah Peng Trio in concerto sabato sera

GAMBAROGNO - Sabato 18 luglio alle 20.30 la piazza della chiesa di Sant'Abbondio ospiterà un concerto del Sarah Peng Trio.

Sarah Peng (voce), Elmar Kluth (piano) e Fabio Tuminelli (basso) presentano in quest'occasione il nuovo album "'Tis Autumn". Per l'occasione il trio ha incontrato Davide Brillante, uno dei chitarristi jazz più famosi in Italia, noto per le sue eleganti melodie caratterizzate da grande inventiva e virtuosismo.

Il tema principale dei musicisti è il "Great American Songbook", un classico della musica popolare dagli anni '30 agli anni '60.

L'ingresso è gratuito ma gli spettatori sono invitati a effettuare una generosa offerta: i musicisti organizzano questo concerto interamente a loro rischio e senza finanziamenti pubblici.

Vige inoltre l'obbligo di rispettare il distanziamento sociale. Chi lo desidera può acquistare le mascherine all'ingresso del concerto e saranno a disposizione disinfettanti.