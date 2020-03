Andarsi a vedere “L'Olandese volante” di Wagner... al cinema

MASSAGNO - L'emergenza coronavirus, purtroppo, fa rima con concerti annullati ed eventi rimandati.

Per chi è appassionato di cultura (o per chi vuole semplicemente uscire di casa) una buona alternativa al salotto può essere la sala cinematografica, e non solo per vederci un film.

Questo sabato 14 marzo alle 17:55 al LUX di Massagno, sarà infatti possibile assistere a un concerto in diretta... da New York. Si tratta del celebre "L'olandese volante" di Richard Wagner in una co-produzione del’Opéra de Québec e della Dutch National Opera.

A dirigere l'orchestra ci sarà Valery Gergiev, mentre la regia è affidata a François Girard. La durata è di 2 ore e 39 minuti (senza intervallo).