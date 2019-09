City of Guitars, pioggia di stelle e di note

LOCARNO - È tutto pronto a Locarno per City of Guitars, appuntamento musicale ricco di eventi e di ospiti. Le giornate di sabato 14 e domenica 15 saranno rese speciali da artisti del calibro di Tony Hadley (ex frontman degli Spandau Ballet), Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Gazebo, Paul Young e da uno special guest che sarà svelato all'ultimo minuto.

City of Guitars non riempirà di note solamente Piazza Grande: anche per quest’anno il comitato organizzativo ha scelto di proporre delle Masterclass (i Clinics) gratuite che si terranno nella corte della Sopracenerina e saranno aperte a tutti gli appassionati di musica. Le lezioni saranno tenute da grandi nomi come Massimo Luca, Massimo Varini, Luigi Schiavone e Fio Zanotti.

Ai clinics parteciperanno anche i Guitar Sketch, Paolo Pilo, Claudio Niniano, Luca Sticagnoli, Daniele Bellitto, Carlo Andreoli e Federico Poggipollini, Ad accompagnare i musicisti sul palco sarà la resident band composta da Gianni Rojatti, Federico Malaman, Andrea Pollione, Federico Paulovich, Rossana Carraro.

L’organizzazione ringrazia la Città di Locarno, l’OTR Lago Maggiore e Valli, Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese, e soprattutto lo speciale supporto di società come Cornèrcard, SamsungPay, APG-SGA, ristorante Blu, EventMore, GK Investment Holding, la Società Elettrica Sopracenerina, principali sostenitori di questa nuova avventura.