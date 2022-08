Open Doors, consegnati i premi

Kokue

di Miguel Agüero

prodotto da Cynthia García Calvo, Asociación Cultural Arraigo / CYAN prods

Paraguay



Open Doors – World Cinema Fund Award

Una nuova collaborazione con il World Cinema Fund, che premia un/a partecipante dell’Hub per progetti o del Lab per produttrici e produttori proveniente da Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica, S. Lucia o Grenada, con un programma specifico su misura e orientato a seguire da vicino lo sviluppo di una strategia per il pubblico.



Cuando Cae la lluvia (When Rain Falls)

diretto e prodotto da Yanillys Pérez, YPR Films

Dominican Republic



Open Doors – OIF – ACP – EU Award

Questa nuova collaborazione offre a un progetto o a un partecipante di Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica, S. Lucia e Grenada un mix di story-editing e supporto alla strategia di coproduzione, consulenza sullo sviluppo e sulla rifinitura del dossier cinematografico, in base alle esigenze specifiche del progetto premiato.



Black Madonna

diretto e prodotto da Michelle Serieux

Imagine Caribbean



Open Doors – LEXIA Insights Award

Per il primo anno, questa collaborazione con professionisti esperti offrirà al premiato strumenti e metodologie di ricerca per mettere a punto pitch, sceneggiatura, dossier, mood board e teaser del progetto.



Ñusta

prodotto da Daniela Fuentes Moncada

Epopeya S.A.

(Ecuador)



Laura y el Calabozo

prodotto da Ricardo B'atz'

Cayaguanca Films

(El Salvador)



Open Doors – Moulin d’Andé-CECI Award

Una residenza di scrittura offerta a un/a regista emergente che ha partecipato a Open Doors 2022 (Hub, Lab o Screenings), al fine di continuare il lavoro sulla scrittura e sullo sviluppo del proprio progetto.



Internationale Kurzfilmtage Winterthur / Villa Sträuli Residency

Residenza di due mesi a Villa Sträuli, a Winterthur. Il/la vincitore/trice è scelto/a tra i partecipanti alle sezioni Open Doors, Pardi di domani e Filmmakers Academy del Locarno Film Festival 2022 provenienti da Africa, Asia, Europa dell'Est o America Latina, che stanno sviluppando il loro primo e secondo lungometraggio.