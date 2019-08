Venezia, quattro film Usa che puntano al Leone d'oro

VENEZIA - Per una questione di timing, e non solo, al Lido è onda Usa in concorso. Quest'anno, alla 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sono ben quattro i film degli States in corsa per il Leone d'oro.

Si parte con "Marriage Story" di Noah Baumbach - che batte bandiera Netflix - con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty.

La storia racconta la fine di un amore e il complicato divorzio tra New York e Los Angeles che inevitabilmente ne segue. Liotta veste i panni dell'avvocato matrimonialista mentre Driver e Scarlett Johansson la coppia disposta a tutto pur di farsi la guerra.

"The Laundromat" di Steven Soderbergh racconta di uno scandalo forse già dimenticato, quello dei Panama Papers. Ovvero la raccolta di oltre undici milioni di documenti dello studio legale di Panama Mossack Fonseca con informazioni dettagliate su oltre 214'000 società offshore, fatta arrivare nel 2015 prima al Süddeutsche Zeitung e poi al Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi.

Tutti documenti che dimostravano come dagli anni '70 al 2015 capi di governo, politici e potenti del mondo avessero indebitamente nascosto le proprie ricchezze spostandole nel paradiso fiscale di Panama. Per THE LAUNDROMAT, commedia in salsa politica, è megacast. Meryl Streep è una neo-vedova vittima di una frode assicurativa che insegue i due soci in affari Gary Oldman e Antonio Banderas, i quali strumentalizzano il sistema finanziario mondiale.

"Joker" di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, uno dei film più attesi della Mostra, segna un cambio di passo verso il fantasy-drama da parte del regista di "Borat" e della trilogia "Notte da leoni". Arthur Fleck (Phoenix) è un comico fallito ed emarginato dalla società, un reietto, un uomo ai margini nella distopica Gotham City, un loser che troverà però un suo personalissimo e folle "riscatto" indossando un costume da clown e gettando la città nel caos. Murray Franklin (Robert De Niro) è invece un presentatore televisivo che contribuirà al crollo psicologico di Arthur.

"Ad Astra" di James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland è allo stesso tempo un film sullo spazio e la paternità. Vent'anni dopo la partenza di suo padre, per una missione di sola andata verso Nettuno alla ricerca di segni di vita extraterrestre, Roy McBride, ingegnere dell'esercito, segue le orme paterne.

In un'atmosfera alla Solaris attraversa così il sistema solare in cerca di indizi sul fallimento della spedizione paterna, nella speranza anche di ricongiungersi al genitore.