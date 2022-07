Un blues dal respiro sempre più internazionale

Sarà poi la volta dei Nothing Toulouse di Marjia Gašparić. Attiva già dal 2007, la formazione ha assunto nel 2019 la sua forma attuale: un quartetto con vari ospiti. Marija Gašparić si è già esibita nel 2019 con il duo "The Two" al Vallemaggia Magic Blues, ricevendo molti applausi per la sua performance. I Nothing Toulouse arricchiranno la European Blues Night 2022 con il suono delle radici del blues.