Per una notte Moghegno si trasforma in New Orleans

A seguire un vero virtuoso dell'armonica, Andy J. Forest. Con il suo travolgente e frenetico New Orleans Blues sa deliziare gli amanti del genere. Influenzato da grandi artisti quali George Smith, Rod Piazza e Charlie Musselwhite, da New Orleans si trasferì in Europa, girovagando per le strade di Parigi e Barcellona con un chitarrista africano (Tao Ravao) per giungere infine in Italia nel 1979. Ha suonato sul palco con big quali B.B. King, Bobby Blue Bland, James Cotton, Luther Allison, Champion Jack Dupree e molti altri grandi del Blues.