Magic Blues prende il via questa sera

Ad aprire le danze ci penserà Amaury Faivre, impegnato anch’egli nei festeggiamenti del ventennale della sua carriera e già ospite del Magic Blues - a Moghegno - nel 2018. In quell’occasione si esibì insieme al chitarrista Yves Staubitz, spiccando per la sua abilità nel fondere sapientemente più generi, dal blues al folk, passando per il jazz. Reduce da più di 300 esibizioni in Francia, Italia, Svizzera, Canada e Usa, vince lo Swiss Blues Challenge del 2017 e arriva in semifinale all'International Blues Challenge del 2018, a Memphis, sempre in compagnia di Staubitz. Gli anni di pandemia lo hanno portato a riflettere e quello che ne risulta è lo spettacolo proposto oggi.