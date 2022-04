Venerdì e sabato il Teatro Paravento porta in scena "Scusate una domanda"

LUGANO - Venerdì 29 e sabato 30 aprile il Teatro Foce di Lugano ospita, alle ore 20.30, lo spettacolo "Scusate una domanda" per la Rassegna Home.

“Scusate una domanda” prende ispirazione dal Teatro Cabaret del XX secolo, il momento del suo massimo splendore, ma che continua a entusiasmare gli spettatori con le sue profonde e satiriche riflessioni sull’attualità. In scena, Nino un musicista, e Madame Lily, proprietaria del Cabaret Rousseau che si interroga: come mai al giorno d’oggi si fa tanta fatica a porre delle domande e a scovare la verità su molti fatti che accadono nel mondo? Lily ci fa viaggiare tra complottismi e verità ufficiali. Il pubblico si divertirà anche a sentire le canzoni famose dell’epoca classica del Cabaret. Alla fine il modo di salvare la verità ferita non viene scoperto. Chi può aiutare? Forse il pensiero, le utopie, gli ideali? Oppure ognuno deve praticarla come principio etico e irrinunciabile.

Una produzione Teatro Paravento con testo e regia di Miguel Ángel Cienfuegos. In scena Luisa Ferroni e Fabio Martino, con composizioni originali e arrangiamenti di quest'ultimo.

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.