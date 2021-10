La riapertura del Vanilla Club è affidata a Marco Carola

RIAZZINO - Sabato 9 ottobre riapre, dopo un lungo periodo di stop, il Vanilla Club di Riazzino.

La discoteca più grande del Ticino, che ha annunciato su PiazzaTicino il piano per la ripresa delle attività, ha puntato su Marco Carola. Il produttore napoletano, nonché uno dei più grandi Dj techno al mondo, torna nella Svizzera italiana a grande richiesta e a distanza di qualche anno dall'ultima volta, per far ballare (finalmente) gli amanti del genere e tutti coloro che sono a digiuno dalle piste da ballo da svariati mesi.

Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo del clubbing. Il 46enne è capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto.

Sul sito Internet ufficiale del Vanilla Club sono a disposizione tutte le informazioni per poter prenotare un tavolo e osservare le normative di sicurezza. Per accedere è obbligatorio avere il certificato Covid o il Green Pass.

I ticket della serata sono su Biglietteria.ch.