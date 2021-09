Lo spirito di Lady Macbeth a Lugano: in scena "Io signora di Glamis"

LUGANO - "Io signora di Glamis" è lo spettacolo che verrà proposto questo pomeriggio alle 18 al Teatro Foce di Lugano, nell'ambito della rassegna Home.

Lo spirito di Lady Macbeth, imprigionato in una sorta di purgatorio perpetuo di solitudine, racconta, dal suo punto di vista, ciò che non conosciamo: la sua vita prima dell'incontro con Macbeth, la sua terra, la sua vita come signora di Glamis e i fatti che portano alle vicende narrate da Shakespeare. Uno spin off che si interseca con l'opera di Shakespeare tramite alcuni dialoghi originali tra Macbeth e Lady Macbeth.

Cosa può accadere a una donna per farla diventare così cinica, ambiziosa e crudele come ci viene raccontata? La risposta che nasce permea e domina l'agire di questa donna attraverso il dolore, la frustrazione, l'alienazione, la ritrovata lucidità e la consapevolezza che l'agire forgia il destino; fino all'epilogo che non la libera da sofferenze e sensi di colpa, ma li dilata all'infinito.

Il testo e la regia sono di Monique Mazreku, in scena Carla Valente, Dario Marvulli e Julia Vergnaghi.

Prevendita su Biglietteria.ch.