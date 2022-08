«No a nuove case e nemmeno alla scuola del Patriziato»

Sulla partita edilizia del lotto da vendere, l'ex consigliere comunale e promotore della raccolta firme Marco Bonetti, spiega in un comunicato «che risulta difficile capire i vantaggi nel voler vendere la particella di terreno in questione. Il prezzo di vendita è irrisorio - prosegue la sua nota - 250.-Fr al metro quando sul suolo di Cevio sono stati venduti terreni simili per più di 350 franchi. Non abbiamo bisogno di altri alloggi, visto che ce ne sono già 45 sfitti, ma di creare opportunità di lavoro».