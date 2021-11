Perché un amministratore delegato se si cercava un direttore?

LUGANO - Il gruppo PLR in Consiglio Comunale di Lugano, attraverso un'interpellanza, ha deciso di chiedere al Municipio spiegazioni e chiarimenti sull’andamento del concorso che ha portato alla nomina di Paolo Sanvido ad Amministratore delegato (AD) del Casinò di Lugano (società anonima della quale la città detiene una partecipazione). E non di un direttore, come invece previsto nel concorso.

In particolare, il gruppo PLR chiede all'esecutivo se fosse informato della scelta, se l’avesse accettata e se soprattutto ritiene giustificata questa «incongruenza». Va infatti precisato che di regola Il direttore generale ha compiti direttivi sì, ma anche operativi in qualità di dipendente della società. Al contrario, l'AD è un Amministratore che rappresenta il CdA e risponde ai soci/azionisti. Sono quindi due profili molto diversi e in questo senso i contenuti del bando di concorso formulati per la nomina di un direttore non sarebbero stati necessari per la nomina di un AD.