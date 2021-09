Possesso di canapa, multe illegali ma nessun risarcimento

BELLINZONA - È un quadro legale chiaro, quello relativo al possesso di canapa nel nostro Paese. E lo è almeno dal 2017, quando il Tribunale Federale ha sancito la definitiva impunibilità del possesso di una quantità inferiore o uguale a 10 grammi di canapa. Da allora e fino all'anno scorso però, lamenta il granconsigliere e copresidente del Partito socialista ticinese Fabrizio Sirica nella sua interrogazione parlamentare, «le Polizie cantonali e comunali ticinesi continuano ad infliggere multe senza base legale».

Errori a cui rimediare - Solo il 24 giugno 2020, il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi ha ammesso l'errore della polizia. Ma dalla sentenza del Tribunale federale a quel momento, solo la Polizia cantonale aveva già inflitto 288 multe da 100 franchi per possesso di canapa in quantitativi inferiori ai 10 grammi, si legge nell'interrogazione. E, rispetto ai risarcimenti, Gobbi aveva allora spiegato che ogni persona aveva la possibilità di contestare la sanzione, ma, «se non procede in tal senso la multa cresce in giudicato e, secondo il principio della sicurezza del diritto, non è più possibile modificarla o annullarla». Da qui, lo sdegno di Sirica, che vede la decisione di non voler rimborsare le multe come un modo dell'Esecutivo «di non prendersi la piena responsabilità dei propri errori».

Guardare dall'altra parte - «Sono stati sottratti illegalmente 28'800 franchi a 288 cittadini, come si fa a non rendersi conto di quanto poco opportuno sia, per la credibilità e l’autorevolezza delle istituzioni, che lo Stato, dopo aver inflitto multe illegali, giri la faccia dall’altra parte?», si chiede Sirica. Le principali domande formulate nell'interrogazione e indirizzate al Dipartimento delle Istituzioni riguardano i motivi del mancato rispetto della sentenza del 2017 del Tribunale Federale e questioni relative a un possibile risarcimento delle persone multate.