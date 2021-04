A Riviera sarà ballottaggio

OSOGNA - Ci sarà un ballottaggio per aggiudicarsi il sindacato di Riviera. Il PPD, primo partito del Comune con il 34.2% delle preferenze, ha infatti deciso di lanciare il guanto di sfida al PLR per riconquistare una carica persa nel 2019 con l'elezione di Raffaele De Rosa in Consiglio di Stato. «Abbiamo deciso di presentarci al ballottaggio legittimati dalla nostra consolidata posizione di partito di maggioranza», scrive la sezione locale in una nota. In occasione delle elezioni comunali il PPD di Riviera ha - ricordiamo - riconfermato i propri seggi sia in Municipio che in Consiglio comunale.

A contendere la poltrona al liberale radicale Alberto Pellanda, Sindaco uscente e di quindicina con i suoi 1'147 voti personali, sarà la municipale Ulda Decristophoris, autrice con le sue 951 preferenze del secondo miglior risultato assoluto lo scorso 18 aprile.

La popolazione del Comune di Riviera sarà quindi richiamata al voto domenica 16 maggio per scegliere il proprio Sindaco.