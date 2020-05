Ritorna il Gran Consiglio... dapprima su carta

BELLINZONA - Esiste ancora un Gran Consiglio. Togliamo il punto interrogativo. Il lungo stop imposto dal coronavirus sta per finire. Lunedì prossimo, 26 maggio, i novanta torneranno a parlamentare sotto la volta di Palazzo delle Orsoline. Per una singolare concomitanza i Servizi del GC informano che è stata pubblicata oggi una "Breve guida al Gran Consiglio ticinese".

Il documento, introdotto da un breve video del presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella e consultabile sulla pagina web ufficiale, e qui in allegato, descrive «l’organizzazione e le competenze del Gran Consiglio e dei suoi organi, elenca le rispettive competenze e illustra la tipologia e il percorso dei vari atti parlamentari». Non mancano gli aneddoti e le curiosità. Lo sapevate, ad esempio, che «l’usciere dello Stato indossa la cappa magna rossoblu e la feluca, e impugna uno scettro con lo stemma del Cantone». O che «nel 2000 il titolo onorevole è stato abolito»? Ma c'è anche la voce "buvette", «uno spazio ideale per curare i rapporti interpersonali e per discutere in maniera informale».

Insomma, un opuscolo agile che permetterà al cittadino di riprendere confidenza con un oggetto diventato in questi mesi quasi misterioso.