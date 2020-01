Fulvio Pelli torna sulla scena politica

LUGANO - Nel giorno di un'illustre rinuncia, quella di Michele Bertini che ha deciso di non candidarsi alle prossime Comunali di Lugano, ecco che spunta un nome un po' a sorpresa. È quello di Fulvio Pelli, già presidente del PLR cantonale e nazionale, che torna così sulla scena politica.

Pelli non punterà però a prendere il posto di Bertini nell'esecutivo cittadino, visto che come riferisce la Rsi il suo nome figurerà solo sulla lista per il Conisglio comunale. L'annuncio è stato fatto martedì sera, durante la riunione del PLR per fare il punto sul lavoro della commissione Cerca.