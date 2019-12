Quale tassa sui rifiuti per gli alloggi Airbnb?

LUGANO - Dal primo gennaio entrerà in vigore a Lugano il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti. Se la tassa sul sacco «non suscita problematiche», visto che rientra nella forchetta indicata dal Consiglio di Stato, per la consigliera comunale del PLR Petra Schnellmann diverso è il discorso sulla tassa base annua.

Le perplessità della consigliera comunale riguardano gli alloggi riconosciuti come Airbnb, in particolare a quale tassa annua dovranno fare affidamento: economia domestica? Residenza secondaria? O ancora attività economica? Inoltre viene chiesto se sia stato preso in considerazione questo genere di business quando l’Ordinanza è stata studiata.

Quale complemento d'informazione, Schnellmann chiede - tramite un'interrogazione sottoscritta pure sa Martina Calderari e Morena Ferrari Gamba - quante residenze Airbnb sono presenti sul territorio luganese e a quanto ammonta l'introito previsto per la tassa base annua da parte di alloggi Airbnb.

Le differenti tasse base:

Per economie domestiche e residenze secondarie:

- Residenze primarie, persona sola, CHF 50.00

- Residenze primarie, due o più persone, CHF 100.00

- Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati), un posto letto, CHF 50.00

- Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati), da due posti letto, CHF 100.00.

Per attività economiche:

- Persone fisiche o giuridiche con attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona fisica o giuridica, CHF 50.00

- Campeggi, per posto tenda o camper, CHF 15.00

- Esercizi pubblici per posto a sedere, e alberghi, per posto letto, CHF 12.00

- Ospedali, Istituti, per ogni posto letto,CHF 20.00

- Uffici commerciali professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali e altre attività economiche: