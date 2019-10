Il PLR contro l’MPS: «Conflitti d’interesse solo per i partiti di governo?»

BELLINZONA - «Ovviamente il conflitto di interessi vale sempre e solo per i “partiti di governo”». Non è per niente velata la critica che Fabio Käppeli, a nome del gruppo PLR in consiglio comunale, indirizza al Movimento per il socialismo (MPS).

Con un’interrogazione, il PLR si rivolge al Municipio di Bellinzona per capire se abbia sostenuto lo "studio" sullo sciopero del 2008 alle officine FFS di Bellinzona. Si parla del volume, edizioni Casagrande, “Qui erano tutti ferrovieri. Lo sciopero dell’Officina FFS di Bellinzona nel 2008. Studio sul vissuto e sulle percezioni dei protagonisti” di Angelica Lepori, Maël Dif-Pradalier, Agnese Strozzega, presentato il 26 settembre. Ne vengono messi in dubbio il metodo, la conduzione, il contenuto e il risultato finale.

Per il PLR «era già di per sé discutibile sostenere finanziariamente uno studio rivolto al passato invece di focalizzarsi al 100% sulle prospettive delle Officine». Ma i dubbi principali vengono indirizzati «sull’opportunità del ruolo ricoperto dalla Consigliera comunale MPS Angelica Lepori Sergi (moglie del coordinatore dell'MPS) in quel progetto».

Käppeli pone l’accento sull’attività politica di Lepori-Sergi (già dal 2017 Consigliera comunale per l’MPS e prima anche candidata al Municipio) e «le sue posizioni molto critiche in merito a tutto quanto ci sia di istituzionale nel nostro Paese». Angelica Lepori Sergi, laureata in storia delle dottrine politiche, dalle pagine del sito della SUPSI «risulta essere addirittura la responsabile per il progetto “Lo sciopero del 2008 alle Officine FFS di Bellinzona”».