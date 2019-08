Fungiatt stranieri: «È arrivato il momento di tassarli»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Come giudichi la proposta di Marchesi? Positivamente Negativamente Altro / Non so [{"keyQ":"q_r6cyh5"}] Vota Risultati Come giudichi la proposta di Marchesi? Positivamente 76% (1052 voti) 76% Negativamente 20% (274 voti) 20% Altro / Non so 4% (50 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1388548,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"862696","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_r6cyh5":{"a":{"a_jyb86re":"Positivamente","a_0z339w":"Negativamente","a_y2iiph":"Altro / Non so"},"q":"Come giudichi la proposta di Marchesi?","t":"0"}}}

BELLINZONA - La passione per i funghi non ha confini. I boschi in cui si possono raccogliere però sì. Per questo Piero Marchesi, a nome del gruppo UDC in Gran Consiglio e tramite una mozione inviata al Governo cantonale, chiede l'introduzione di una tassa per la raccolta dei funghi da applicare unicamente ai fungiatt provenienti dall’estero.

«Molti cittadini residenti nella vicina Italia - denuncia Marchesi - giungono alle prime ore dell’alba sulle montagne e nei boschi ticinesi, raccolgono quantità importanti di funghi e ritornano al proprio domicilio senza neppure consumare un caffè in un esercizio pubblico. Nessuno li obbliga a farlo, certamente, ma neppure il Ticino è obbligato a permettere loro la raccolta gratuita».

L'idea del presidente dell'UDC ticinese è quindi quella di introdurre un'autorizzazione alla raccolta di funghi che dovrà avere una validità limitata (massimo 5 giorni, ma rinnovabile) e che verrebbe rilasciata dai Comuni. La tassa servirebbe a coprire i costi di cancelleria e a finanziare un budget cantonale annuale a beneficio del bosco (pulizia e riqualifica).