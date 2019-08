Controllo sui fungiatt, scattano i sequestri

CASLANO - I fungiatt più ingordi devono fare attenzione. I controlli ci sono e il rischio di prendere una bella multa, oltre che di vedersi togliere il quantitativo in eccesso, è in agguato.

Così è accaduto, grazie al lavoro della Polizia Malcantone Ovest, in collaborazione con i colleghi della Polizia caccia e pesca, per alcuni raccoglitori nella regione del Malcantone.

Nel corso di controlli effetti su veicoli, in luoghi differenti, 4 cercatori non sono stati trovati in regola. In sostanza trasportavano piú del limite consentito di 3 chili giornaliero a persona.

Per loro è scattata la contravvenzione del caso ed il ritiro dei funghi in eccesso. I funghi requisiti sono stati donati a una casa anziani.