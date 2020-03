La Posta va avanti, ma non si escludono disagi

BERNA - Può succedere che i clienti ricevano i propri invii postali con qualche ritardo. La Posta ha esteso il periodo di recapito di lettere e giornali a tutto il giorno. La situazione straordinaria che la Svizzera sta vivendo in relazione al coronavirus si ripercuote infatti anche sui collaboratori del Gigante Giallo.

Alla ricerca di «soluzioni flessibili e attuabili nell’immediato per permettere ai collaboratori di evitare il contagio», vengono messe in campo azioni per ridurre al minimo le ripercussioni e continuare a garantire il recapito di lettere, pacchi e giornali. Per ridurre al minimo il pericolo di contagio, gli addetti al recapito che dovranno consegnare un invio raccomandato potranno ad esempio confermarne la ricezione apponendo la propria firma.

Filiali aperte, agenzie in parte chiuse - Se, a seguito dell’ordinanza delle autorità, un partner si vede costretto a chiudere temporaneamente il suo negozio, è possibile che anche i servizi postali offerti dal negozio non saranno più disponibili. In linea di principio le filiali gestite in proprio rimangono invece aperte.

Plexiglas per proteggere i dipendenti - La Posta ha fatto produrre delle divisorie in plexiglas da installare presso gli sportelli aperti, in modo da separare il personale dai clienti. A partire da domani tali divisorie verranno gradualmente distribuite e installate in tutta la Svizzera.

Attivo il nucleo di crisi - L’azienda ha attivato il nucleo di crisi e il comitato antipandemie, che in stretta collaborazione seguono da vicino gli sviluppi della situazione e sono in contatto con tutte le autorità competenti.