Esce di strada e l'auto finisce in una scarpata, ferita una donna

Stando alle prime informazioni, intorno alle 7.15 la donna stava circolando in direzione di Gorduno con una Renault targata Ticino. Per motivi ancora da stabilire, ha perso il controllo dell'auto, che ha divelto un parapetto in pietra ed è uscita di strada. La vettura si è poi ribaltata, terminando la sua corsa in un prato sottostante una scarpata.