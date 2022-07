Bimbo di 9 anni stava per annegare, salvato in extremis

La sua vita fortunatamente è salva, ma se l'è vista brutta una bambino afghano di 9 anni residente nel Canton Grigioni, che oggi pomeriggio stava per annegare nella zona rivierasca di Muralto, all'esterno del Parco Burbaglio. È successo tutto verso le 14.30 quando il piccolo - per motivi non ancora del tutto appurati - si è ritrovato sott'acqua, non riuscendo più a tornare a galla.

Grazie al tempestivo intervento di un passante che ha notato il bimbo in difficoltà, si è riuscito ad evitare il peggio e a riportarlo sulla riva. Il piccolo è stato trasportato in ospedale a titolo precauzionale, e a detta dei medici la sua vita non è in pericolo.