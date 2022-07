Finisce contro lo spartitraffico, è grave

LUGANO - È il terzo incidente registrato questa notte. È accaduto verso le 2.30 in via San Gottardo a Lugano, poco prima del tunnel di Besso. Un automobilista che stava percorrendo via Besso, giunto all’intersezione per Massagno, ha centrato lo spartitraffico e a causa del violento urto si è rovesciato sul fianco. L'uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere, e per liberarlo dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei pompieri di Lugano, i quali muniti di pinza idraulica “libervit” hanno estratto il ferito dalla vettura. Le condizioni di salute dell'automobilista sono piuttosto gravi, stando alle prime informazioni giunte in redazione, attraverso l'agenzia Rescuemedia.