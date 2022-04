SEMENTINA - Questo pomeriggio una Smart è finita sul tetto di un'abitazione in via Locarno, a Sementina.

Sul posto - oltre al carro attrezzi per la rimozione del veicolo - sono giunti anche i pompieri per monitorare un eventuale inquinamento, e la polizia per gli accertamenti del caso e per indagare le cause dell'incidente.

Il conducente parrebbe essere uscito illeso dall'accaduto.

FVR / M. Franjo