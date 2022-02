Scontro fra auto, disagi al traffico

CADENAZZO - Non un'auto contro un muro (come segnalato in precedenza), ma un tamponamento tra due veicoli. Questo, l'incidente (verificatosi attorno alle 19) che ha provocato qualche disagio al traffico sulla cantonale tra Cadenazzo e il passo del Monte Ceneri.

Sul posto la polizia per i rilievi di rito e la gestione del traffico, oltre a la Croce Verde di Bellinzona che ha trasportato una persona in ospedale. Al momento non sono note le condizioni dell'automobilista. Uno dei due veicoli, distrutto, è stato portato via con il carro attrezzi di servizio.

FVR