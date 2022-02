Buone notizie dai monti del Gambarogno

GAMBAROGNO - Giungono buone notizie dal Gambarogno. Dai rilievi eseguiti nella notte con il drone è infatti risultato che le azioni di spegnimento e bonifica, messe in campo ieri dai pompieri di montagna sul terreno, sono state efficaci e hanno dato i risultati sperati. Il numero di punti caldi rilevati è infatti stato dimezzato e la zona ancora interessata dai focolai è stata ulteriormente ridotta a una superficie di ca. 35 ettari.

Alle 7.00 sono entrati in servizio 32 militi, in provenienza dei Corpi e Sezioni di montagna di tutto il Cantone, e hanno ripreso le operazioni coadiuvati da 15 pompieri urbani di Bellinzona e Gambarogno per il supporto logistico e da tre elicotteri per l’approvvigionamento di acqua. Le condizioni meteorologiche di oggi permetteranno lo svolgimento regolare delle operazioni: si prevede quindi un ulteriore importante miglioramento della situazione.

La Direzione dell’Intervento proseguirà nei lavori di pianificazione di dettaglio della terza fase, definita “di sorveglianza”. Considerato il buon andamento dei lavori di spegnimento e bonifica, rispettivamente le condizioni meteorologiche favorevoli almeno fino a fine settimana, la terza fase potrebbe essere anticipata già alla giornata di sabato.