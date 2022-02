Lite in via Motta: «L'ipotesi di reato è di tentato assassinio»

BELLINZONA - Dovrà rispondere di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi, il 49enne polacco che venerdì pomeriggio ha aggredito un 57enne con una mazza (riducendolo in fin di vita) a Bellinzona.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono state comunicate poco fa - in una nota congiunta - dalla Polizia cantonale e dal Ministero Pubblico che hanno pure precisato come l'uomo, dopo i primi interrogatori, sia «stato posto in stato d'arresto».

La feroce aggressione era avvenuta venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, in un'officina con annessa stazione di servizio in via Emilio Motta a Bellinzona. Stando alla prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, nel corso dell'alterco la vittima, un italiano residente nel Bellinzonese, è stato colpito alla testa con una mazza in legno dal 49enne. Gravemente ferito il 57enne era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde, mentre il 49enne era stato immediatamente fermato sul posto.

Ti-Press (Samuel Golay)