Cade da un muro e finisce all'ospedale

CAVIANO - L'incidente si è verificato attorno alle 16.30 di oggi, lunedì, presso un'abitazione privata di Caviano (Gambarogno). Per cause ancora da stabilire un operaio al lavoro in un giardino è caduto da un muro. Le sue condizioni non sono note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che lo hanno portato all'ospedale per accertamenti.

Foto: Eros Taddei/ Voce del Gambarogno