Un autobus guasto all'origine dell'ingorgo

LOCARNO - Ieri pomeriggio sulle strade del Locarnese gli automobilisti si sono dovuti armare di pazienza: il tunnel Mappo Morettina era rimasto completamente chiuso a causa di un veicolo in avaria. Nello specifico, si trattava di un bus articolato, come fanno sapere oggi le Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART). «Il mezzo, non in servizio sulla linea, è rimasto bloccato nella galleria».

Alla guida del bus c'erano i tecnici della ditta bellinzonese incaricata della manutenzione e riparazione dei veicoli della flotta FART. Erano impegnati nel trasferimento dell'articolato da Locarno a Bellinzona.

«L'operazione di recupero, effettuata con un mezzo speciale adibito al traino di veicoli pesanti, è stata resa ancora più difficoltosa dall'intasamento della rete stradale venutosi a creare» spiegano ancora le FART, che si rammaricano per il disagio creato ad automobilisti e utenti del trasporto pubblico.