Auto distrutta dalle fiamme sull'autostrada

BELLINZONA - Un'auto ha preso fuoco, per cause da stabilire, questo pomeriggio - attorno alle 18.00 - sull'A2, in direzione nord, in territorio di Gnosca.

A causa dell'incendio, e del successivo intervento dei pompieri di Bellinzona, il traffico risulta fortemente rallentato fra Bellinzona Nord e Biasca. La corsia di destra è stata chiusa, informa il TCS sul suo sito.

Le due persone a bordo del veicolo d'epoca se la sono cavate senza danni. L'auto è invece andata completamente distrutta nel rogo.

FVR / M. Franjo