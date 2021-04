Incidente all'imbocco della superstrada

STABIO - Altro incidente della circolazione, dopo quello avvenuto ad Agno, sulle strade ticinesi. Questa volta a Stabio, all'imbocco della superstrada che porta Mendrisio.

Per cause ancora da stabilire, il conducente di un'auto ha perso il controllo del proprio veicolo, terminando la corsa nello spartitraffico centrale dell'incrocio fra via Croce Campagna e via Pioppi.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori e i Pompieri del Mendrisiotto. Le condizioni di salute del conducente non sono per ora note.

A causa dell'incidente, il traffico nella zona subisce dei rallentamenti.

lettore tio.ch/20minuti