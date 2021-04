Scontro tra auto ad Agno: donna liberata dai pompieri

AGNO - È di una persona ferita il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 11.45, in contrada San Marco ad Agno e che ha coinvolto tre veicoli.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la conducente di una Nissan immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Ponte Tresa, si è fermata per effettuare una preselezione a sinistra ed entrare in una strada laterale. Una BMW immatricolata in Germania, che circolava dietro di lei, l’ha tamponata spingendola nella corsia di contromano dove sopraggiungeva una Mercedes, anch’essa immatricolata in Germania. Inevitabile è stato lo scontro tra i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, oltre ai Pompieri di Lugano e agli agenti della Polizia cantonale. La donna, rimasta intrappolata nel veicolo, è stata estratta dei pompieri e presa in consegna dei soccorritori che, dopo le cure del caso, l’hanno trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni.

Il traffico è rimasto fortemente perturbato a causa della temporanea chiusura del tratto stradale per agevolare le operazioni di soccorso e di pulizia del campo stradale.

Rescue Media