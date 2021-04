Rubavano biciclette e le nascondevano in cantina

BELLINZONA - Non ci sono lucchetti che tengano. La bicicletta, purtroppo, a volte sparisce. E nell'ultimo periodo non mancano le denunce per furti di due ruote di alta gamma o elettriche. E la polizia indaga. Tanto che in febbraio gli agenti della Comunale di Bellinzona hanno rinvenuto - durante un controllo effettuato nella cantina di uno stabile - 12 biciclette e un miniquad "di dubbia provenienza".

I successivi approfondimenti avviati dalla polizia cantonale hanno permesso di accertare che almeno tre delle biciclette (due delle quali elettriche) erano state rubate, risalendo quindi all'identità dei proprietari. Il valore della refurtiva accertata supera gli 8mila franchi (per i restanti velocipedi le verifiche proseguono).

La cantina in questione era stata presa in affitto da una 53enne svizzera e da un 32enne cittadino dominicano, entrambi residenti nella regione. Nei loro confronti si ipotizzano pertanto i reati di furto e ricettazione.

Lo scorso 16 marzo - lo ricordiamo - un 35enne ungherese residente nel Luganese era finito in manette per avere rubato, sempre nel Bellinzonese, una bicicletta di alta gamma. I successivi accertamenti avevano portato a galla il suo coinvolgimento in diversi altri colpi, sempre legati alle due ruote di un certo valore, perpetrati in tutto il cantone. Cinque bici (e altra probabile refurtiva) erano state recuperate.