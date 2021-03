Bosco in fiamme sopra Cugnasco

CUGNASCO-GERRA - Un incendio è divampato questo pomeriggio, attorno alle 17.30 nei boschi sopra il comune di Cugnasco-Gerra.

Le fiamme, alimentate dal forte vento che spira attualmente sulla regione, si stanno attualmente propagando in una zona abbastanza ripida in zona Monti di Gola Secca a una quota di circa 1'200 metri.

Come comunicato in un aggiornamento diffuso in serata dai Pompieri di Locarno, due elicotteri sono stati allertati per lo spegnimento diretto mentre i Pompieri di Tenero hanno provveduto a stendere un dispositivo di spegnimento alimentato da un'autobotte.

Intorno alle 19.20 i due velivoli hanno fatto rientro alla base. Passate le 21, le azioni di spegnimento sul terreno sono invece ancora in corso.

Lettore Tio.ch / 20 minuti