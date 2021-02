Grave incidente nella notte, l'auto finisce contro il muro

CRESCIANO - Un grave incidente è accaduto questa notte, attorno alle 3.15, sulla strada cantonale a Cresciano. Un'auto - una Peugeot con targhe ticinesi - che circolava in direzione di Biasca, con a bordo due giovani, è finita contro un muretto all'altezza di via Trobia, per terminare la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Gli occupanti sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Bellinzona e dalla Tre Valli Soccorso di Biasca. Entrambi hanno riportato gravi ferite. La ragazza al volante - una 24enne domiciliata nel Bellinzonese - a detta dei medici è in pericolo di vita. Il passeggero - un 29enne pure del Bellinzonese - ha riportato ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Biasca con 4 mezzi e dieci uomini, la polizia cantonale e gli specialisti del servizio incidenti.

Il tratto di strada tra Cresciano e Claro è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per permettere i rilievi del caso.

FVR / M. Franjo