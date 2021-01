Altre 113 persone contagiate dal virus

BELLINZONA - Sono 113 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel nostro cantone nelle ultime ventiquattro ore. Purtroppo in Ticino si continua a morire a causa di conseguenze legate al coronavirus: ieri altre cinque persone hanno perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia.

La buona notizia è il calo di pazienti ricoverati. Se lo scorso sabato erano 355, oggi, sette giorni dopo, sono 272. Nelle ultime 24 ore si registrano 12 nuovi ricoveri e 26 dimissioni. In cure intense sono 37 i letti occupati da pazienti Covid-19 (ieri erano 40). Le persone che necessitano di respirazione assistita sono 32 (sabato scorso erano 47).



tio.ch/20minuti

In Ticino sono 891 le persone in isolamento perché ammalate di coronavirus e 1'421 quelle in quarantena (dato relativo a ieri). Dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio), in Ticino sono 25'962 le persone che si sono sottoposte al tampone e che sono risultate positive al virus. Di queste, 878 sono purtroppo decedute.

Il virus nelle case anziani - Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del canton Ticino - 68, per un totale di 4'692 posti letto - sono stati registrati 15 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 119, in 19 strutture. Nessun residente è deceduto a causa della malattia nelle ultime 24 ore (due sono morti per altre cause). Due sono stati ospedalizzati, mentre 11 sono stati dichiarati guariti dalla malattia.

tio.ch/20minuti