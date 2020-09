«Il ponte è ancora rotto. Ci tocca la cantonale tra le auto»

GUDO - Dopo i forti temporali di fine agosto non tutto è tornato alla normalità. Una segnalazione in questo senso arriva a circa tre settimane dalle precipitazioni che hanno messo in subbuglio mezzo cantone, precisamente da Gudo.

Il motivo? Il ponticello della pista ciclo pedonale non è stato ancora ricostruito. E, ovviamente, chi pedala in quella direzione è costretto a trovare una strada alternativa. Che a dire il vero c'è, ma non è altrettanto sicura.

«I ciclisti - ci segnala un lettore indignato - devono obbligatoriamente usufruire della strada cantonale. Non dimentichiamo, strada a forte traffico. Si spinge per far lasciare l'auto a casa e poi...».

«Diamoci una mano» - Dal Municipio ci fanno tuttavia sapere che i lavori di sgombero in questione sono gestiti dal Cantone che, nei prossimi giorni, si occuperà di realizzare una passerella provvisoria. Assieme al Consorzio Fiume Ticino, invece, il Municipio si è chinato sulla messa in sicurezza della parte superiore del riale, quella vicina al paese. Qui la situazione sarebbe già «sotto controllo». «I lavori sul territorio sono tanti e sono arrivati tutti in un colpo solo - spiegano dall'Ufficio tecnico di Bellinzona -. Capiamo i disagi, ma dobbiamo aiutarci a vicenda».

lettore tio/20minuti