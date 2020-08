Giovane viene aggredito, le ferite al volto sono serie

ASCONA - Picchiato e quasi derubato. Ora le sue condizioni di salute sono piuttosto serie. Tanto che potrebbe essere trasferito d'urgenza a Berna. La vittima dell'aggressione è un giovane del Locarnese. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì, attorno alle 15.30. Teatro dell'accaduto, la nuova passerella che collega Ascona a Locarno e che attraversa il fiume Maggia. A sventare il tentativo di furto, un collaboratore di un'azienda forestale che casualmente passava di lì.



La vittima ha riportato ferite di una certa gravità al volto. Dopo essere stato malmenato e derubato, qualcuno è intervenuto in sua difesa. Si tratta di un passante, attivo nell'azienda "I Boschirö". Non è stato, tuttavia, possibile fermare l'aggressore, che si è dato alla fuga.



Successivamente, il forestale ha accompagnato la vittima al pronto soccorso dell'Ospedale La Carità di Locarno. Orgoglioso il direttore dell'azienda in cui lavora l'uomo che ha aiutato la persona aggredita. «Mi piace pensare che i miei collaboratori siano un po' come "guardiani del Ticino" – dichiara a Tio/20Minuti –. Giustamente vogliamo portare avanti uno spirito etico e costruttivo, nel nostro piccolo. Allo sfortunato protagonista di questo episodio vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione».

La vittima, verosimilmente, una volta ristabilitasi, sporgerà denuncia contro ignoti.