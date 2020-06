Frontale a Capo San Martino, tre feriti e auto distrutte

PARADISO - Un grave incidente della circolazione è avvenuto nella notte, attorno alla 01.00, sulla strada Cantonale che collega Paradiso a Melide, in zona Capo San Martino.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma, stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, due auto - una Skoda ed una VW, entrambi immatricolate in Ticino - che circolavano in senso opposto sono entrate violentemente in collisione frontale. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Una donna alla guida della Skoda, che circolava in direzione di Lugano, è infatti rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei pompieri di Lugano con la pinza idraulica "libervit".

Ferite serie anche per gli altri protagonisti e veicoli letteralmente distrutti. La Polizia Cantonale, in collaborazione con la Comunale, ha immediatamente chiuso il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso e i successivi rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti.

La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore.

Rescue Media