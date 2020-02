Un ragazzo è stato picchiato e buttato a terra, provvidenziale l'intervento dei passanti

BELLINZONA - Un alterco fra due persone è finito in tafferuglio questa mattina al Rabadan Bellinzona.

Come confermato dalla Cantonale, un giovane ha riportato contusioni ed è stato gettato a terra in seguito a un diverbio degenerato nella violenza attorno alle 10 di sabato, in Viale Stazione. Per sedare il diverbio, provvidenziale l'intervento dei passanti.

L'aggressore, spiega la polizia, si è poi dato alla macchia ma la sua identità è già in corso di identificazione. La vittima è invece stata presa in consegna dai paramedici e poi ospedalizzata.

Rescue Media