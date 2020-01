Scontro al passaggio a livello: traffico in tilt

PONTE TRESA - Traffico in tilt sulla cantonale a Ponte Tresa, in direzione dell'Italia. In coincidenza del passaggio a livello è avvenuto un tamponamento tra due auto. La dinamica non è ancora chiara, ma la Polizia cantonale riferisce che non ci sarebbero feriti. Solo danni materiali e, naturalmente, grossi disagi alla circolazione.

Il traffico è al momento congestionato da Agno fino a Ponte Tresa. Anche la circolazione ferroviaria sulla ferrovia Lugano-Ponte Tresa (Flp) potrebbe subire ritardi. La Polizia cantonale è sul posto per i rilievi del caso. Seguono aggiornamenti.