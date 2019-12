Auto travolta da un treno, passaggio a livello chiuso fino alle 14

LUGANO - È un 52enne cittadino italiano, domiciliato nel Locarnese, il conducente dell'auto travolta da un treno merci stamattina in via Maraini a Lugano.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo è rimasto bloccato con il suo veicolo nel passaggio a livello con via Basilea. Proprio in quel momento, da sud, proveniva un treno merci che ha colpito in pieno l'auto. Fortunatamente il conducente era già sceso prima dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, della Polizia dei trasporti, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e delle FFS. Nell'incidente - precisa la Polizia - nessuno è rimasto ferito.

Il passaggio a livello rimarrà chiuso almeno fino alle 14.

D.Giordano/Tio.ch