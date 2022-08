Frontalieri in aumento, anche in Ticino

4209 persone in più portano il numero dei frontalieri che varcano tutti i giorni le frontiere della Svizzera italiana per andare al lavoro a quasi 76mila. Ma l'incremento della forza lavoro straniera fa registrare un'impennata in tutto il territorio elvetico: il numero di personale non svizzero con un permesso di lavoro è salito infatti del 6%, un "fiume" di 370mila persone.