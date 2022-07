La qualità dell'aria non è sempre buona

BELLINZONA - I limiti prestabiliti per legge sono stati superati, anche quest'anno. Il Dipartimento del territorio annuncia la pubblicazione del rapporto “Qualità dell’aria in Ticino" riferito all'anno 2021, in cui vengono riportati i livelli di sostanze inquinanti potenzialmente nocive per la salute. Vi sono infatti dei limiti, stabiliti dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) a cui bisogna sottostare per garantire il benessere della popolazione.