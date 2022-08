Voli cancellati e i ticinesi sudano freddo: «Si fa troppo terrorismo psicologico»

Dati alla mano, Tio/20minuti ha dato un occhio alle performance delle compagnie aeree preferite dai ticinesi. La peggiore in termini di cancellazioni, in giugno, risulta essere Easyjet. Lo rivela Official Airline Guide (OAG), leader nella raccolta dati nell'ambito del turismo. Il 4,5% dei voli Easyjet del mese scorso sono stati cancellati, mentre solo il 54,1% non ha subito ritardi superiori ai 15 minuti. Ryanair si è invece distinta, da gennaio a oggi, come migliore grande compagnia in termini di cancellazioni, con solo lo 0,3% di voli annullati. Il mese scorso il 60,8% dei suoi voli è partito puntualmente, e solo l’1,3% è stato tagliato. Risultati migliori, questi, anche di quelli di Swiss, che ha volato con il 58,4% dei voli in orario e l’1,8% di cancellazioni.