Caos voli in Europa, la "mappa" degli scioperi

In Francia i sindacati hanno presentato un nuovo preavviso di sciopero per il prossimo fine settimana mentre Air France presentava le sue «profonde e sincere scuse» per il caos dei voli ritardati o cancellati in questi giorni, in particolare per uno sciopero dei dipendenti dell'aeroporto parigino Charles de Gaulle, dove migliaia di bagagli sono attesi da giorni dai passeggeri. In Germania Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 2.200 voli durante il periodo estivo.